عين تموشنت: الدرك يفك لغز جريمة قتل ودفن مولود حديث الولادة بحمام بوحجر

تمكنت عناصر الدرك الوطني بعين تموشنت من فك لغز جريمة قتل في راح ضحيتها مولود حديث الولادة لم يتعدى عمره الخمسة أيام بقرية الحجايرية في حمام بوحجر.

حيثيات القضية تعود بعد تلقي مصالح الدرك الوطني لمعلومات تفيد بوجود جثة مولود حديث الولادة نهشت الكلاب الضالة جزءا منه.

لتباشر ذات العناصر تحرياتها التي كشفت في ظرف لم يتعدى الساعتين عن الام التي ارادت التستر عن الفضيحة كون المولود غير شرعي.

كما أسفرت العملية عن توقيف أخوها الذي قام بدفن الجنين بالقرب من خزان مائي بقرية الحجايرية ببلدية حمام بوحجر بعين تموشنت.

قبل ان تقوم الكلاب الضالة بنبش مكان الدفن واستخراج الجثة، هذا و لا تزال عناصر الفرقة الاقليمية لحمام بوحجر تحقق في القضية.