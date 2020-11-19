عين تموشنت: الدرك يوقف 4 أشخاص مشتبه بهم في اضرام نيران بغابة المساعيد

أوقفت عناصر الدرك الوطني بعين تموشنت، اليوم الخميس، 4 أشخاص مشتبه بهم في إضرام نيران في غابة المساعيد.

وحسب مصادر النهار اونلاين، يوجد من بين هؤلاء الأشخاص شخص يقطن بمدينة العمارية من مواليد سنة 1962.

أما ثاني الموقوفين فهو شقيقه الذي يبلغ 45سنة المدعو (م.ج)، أما الشخص الثالث فيسمى (م.س) ويبلغ 31 سنة.

في حين يبلغ الشخص الرابع المسمى (م.ع) 27 سنة.

وحسب نفس المصادر، يعود سبب افتعال الحريق لإمتلاك المشتبه بهم أراضي فلاحية ورغبتهم في التوسع، حيث قاموا بإشعال النار بواسطة بنزين.

كما تم تفتيش منازل المشتبه بهم ليتم العثور على كميات من البنزين، استعملوها في اشعال هذا الحريق.

يذكر أنه قد تم تسخير أزيد من 72 عون الحماية المدنية و25 شاحنة اطفاء لإطفاء هذا الحريق.

في انتظار وصول دعم وحدات اخرى من وهران و سيدي بلعباس.