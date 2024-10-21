عين تموشنت .. الدرك يوقف 51 “حراڨ” في عمليات متفرقة من بينهم مغربيان

تمكنت عناصر الدرك الوطني، بالمجموعة الإقليمية بعين تموشنت، من إحباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية، بحر هذا الأسبوع، خلال عمليات متفرقة لوحداتها الفرعية.

أسفرت على إثرها عن توقيف 51 شخصاً، تتراوح أعمارهم بين 15 و 44 سنة. من بينهم 11 منظماً، وشخصان من جنسية مغربية، امراتان و 2 قُصّر. مع حجز 5 زوارق مطاطية وقارب نزهة، 5 محركات بمختلف العلامات والقوة. 24 صفيحة بنزين بإجمالي 550 لتراً، 3 سترات نجدة، 3 بوصلات ومضخة هواء. بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدر بـ 9685 أورو. 20 هاتفاَ نقالاَ، وسيارتان سياحيتان.

وقد وجهت إلى الموقوفين جناية تهريب المهاجرين عن طريق جماعة إجرامية منظمة. القيام بتدابير الخروج عن التراب الوطني. جنحة مغادرة التراب الوطني عبر منافذ غير مراكز العبور وجنحة الإقامة والتنقل بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية. جنحة الدخول إلى التراب الجزائري دون استيفاء الإجراءات القانونية وجنحة تعريض قاصر للخطر.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم الموقوفين أمام وكلاء الجمهورية لدى المحاكم المختصة إقليميا.