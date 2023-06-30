عين تموشنت: السيطرة على حريق بقرية سيقا

تمكنت مصالح الحماية المدنية لعين تموشنت ممثلة في الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات من إخماد حريق بقرية سيقا.

وكان الرتل المتنقل مدعم بالوحدة البحرية؛ الوحدة الثانوية لعين الطلبة و وحدة بني صاف، أين تم التحكم والسيطرة على حريق بقرية سيقا بدائرة ولهاصة و منعه من الانتشار.

الحريق أرجع سببه لسقوط عمود كهربائي متوسط الضغط. وقدرت الخسائر بـ 01 هكتار حشائش يابسة دوم. 15 شجرة زيتون فتية 5 شجرات صنوبر حلبي محروقة جزئيا 3 خلايا نحل.