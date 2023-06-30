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أخبار الجزائر

عين تموشنت: السيطرة على حريق بقرية سيقا

بقلم كمال بوعزة عبيد
عين تموشنت: السيطرة على حريق بقرية سيقا
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تمكنت مصالح الحماية المدنية لعين تموشنت ممثلة في الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات من إخماد حريق بقرية سيقا.

وكان الرتل المتنقل مدعم بالوحدة البحرية؛ الوحدة الثانوية لعين الطلبة و وحدة بني صاف، أين تم التحكم والسيطرة على حريق بقرية سيقا بدائرة ولهاصة و منعه من الانتشار.

الحريق أرجع سببه لسقوط عمود كهربائي متوسط الضغط. وقدرت الخسائر بـ 01 هكتار حشائش يابسة دوم. 15 شجرة زيتون فتية 5 شجرات صنوبر حلبي محروقة جزئيا 3 خلايا نحل.

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