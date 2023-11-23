عين تموشنت: العثور على إمرأة متوفاة بطعنات خنجر بمنزلها بدوار الحجايرية

تدخلت مصالح الحماية المدنية بعين تموشنت ممثلة في الوحدة الثانوية حمام بوحجر من أجل اسعاف إمرأة وعند الوصول تبين وجود إمرأة ممددة على الأرض داخل غرفة استقبال بمسكن بدوار الحجايرية بلدية حمام بوحجر مصابة بثلاثة طعنات في الرقبة بواسطة خنجر موضوع بجانبها.

هذا وعلمت النهار ان الضحية البالغة من العمر 58 سنو عثر عليها متوفية تم نقلها الى مصلحة حفظ الجتث بمستشفى سيدي عايد بحمام بوحجر.

في حين فتحت المصالح الامنية المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

بحضور الفرقة العلمية للدرك الوطني.