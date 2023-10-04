عين تموشنت.. العثور على الطفل المفقود بعد عملية بحث واسعة

تمكنت مصالح امن ولاية عين تموشنت من العثور على الطفل المفقود بعد عملية بحث واسعة قامت بها ذات المصالح بمعية عناصر الحماية المدنية.

وحسب مصادر النهار فقد عثر على الطفل المفقود البالغ من العمر 10 سنوات بالقرب من مقر دائرة عين تموشنت بعد عملية بحث قاربت مدتها الساعة والنصف.

وجاء في بيان عبر الصفحة الرسمية للحماية المدنية ان مصالح الحماية المدنية تدخلت في حدود الساعة الثامنة مساءا من أجل عملية البحث عن طفل مفقود بشوارع وأحياء مدينة عين تموشنت.

حيث سخرت للعملية كل التجهيزات المادية والبشرية والفرق السينوتقنية لايجاد الطفل.