عين تموشنت.. العثور على جثة أربعيني بمنزله ببلدية المالح

عثر عناصر المركز المتقدم للحماية المدنية لدائرة المالح ببلدية المالح بعين تموشنت أمسية اليوم الثلاثاء على جثة شخص.

الشخص يبلغ من العمر 46 سنة عثر على جثته بمنزله الكائن بحي 180 مسكن بذات البلدية.

أين يقطن منفردا ببيته بأحد العمارات التي اشتم فيها الجيران رائحة كريهة ابلغوا على إثرها مباشرة مصالح الحماية المدنية التي تدخلت رفقة المصالح الأمنية بعتادها المتمثل في شاحنة مضخة وكذا سيارة إسعاف.

هذا وتم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى احمد مدغري بعاصمة الولاية، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث.