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عين تموشنت..العثور على جثة حراق في حالة متقدمة من التعفن

أخبار الجزائر
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عين تموشنت..العثور على جثة حراق في حالة متقدمة من التعفن
بقلم هواري شالخ

عثر حراس السواحل لبني صافبعين تموشنت، امس الثلاثاء، على جثة حراق في حالة متقدمة من التعفن.

وتم العثور على الجثة شرق جزيرة إيبيباس ليتم إستخراجها من طرف حراس السواحل وأعوان الحماية المدنية.

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