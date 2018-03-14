عين تموشنت..العثور على جثة حراق في حالة متقدمة من التعفن

عثر حراس السواحل لبني صافبعين تموشنت، امس الثلاثاء، على جثة حراق في حالة متقدمة من التعفن.
وتم العثور على الجثة شرق جزيرة إيبيباس ليتم إستخراجها من…
مصالح الأمن أوقفت رجلين أحدهما عسكري وامرأة
أصدر قاضي الجنح لدى محكمة الجنح الابتدائية لبومرداس، حكما يدين سيدة في عقدها الثالث، وهي ربة بيت وأم لـ 3 أطفال،…
لقي مساء اليوم الثلاثاء طفل يبلغ من العمر عامين ونصف حتفه بعد أن دهسته شاحنة ببلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة.
وأوضحت الحماية المدنية، أن الحادث وقع حدود…
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