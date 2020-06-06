عين تموشنت: العثور على جثة غريق قاصر بعد يوم من البحث

عثرت مصالح الحماتية المدنية لولاية عين تموشنت، على جثة الشاب الغريق، البالغ من العمر 16 سنة.

وجاء في بيان الحماية المدنية “تمكنت صبيحة يوم السبت مصالح الحماية المدنية بعين تموشنت من انتشال جثة غريق من شاطئ الهلال”.

ويأتي هذا عقب تدخل وحدتي سيدي بعدة و بني صاف عشية يوم الجمعة للبحث عن جثة غريق يبلغ من العمر 16 سنة، وينحدر من بلدية سيدي بن عدة بولاية عين تموشنتن و ذلك بعد بلاغ من المواطنين يفيد باختفاء طفل .

وحسب الشهود، فإن الضحية كان رفقة صديقه الذي تم إنقاذه من الغرق هو الآخر، بعدما كان على وشك الموت لولا تدخل بعض المواطنين فيما لم يتمكن من إنقاذ الثاني.

وانطلقت عملية البحث عشية يوم الجمعة ليتم انتشال الغريق في حدود صبيحة يوم السبت أين تم نقل جثثه إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى احمد مدغري بعين تموشنت.