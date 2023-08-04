عين تموشنت: العثور على شاب مجهول الهوية معلقا بشجرة

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بعين تموشنت من أجل عملية إنقاذ لشاب يبلغ من العمر حوالي 21 سنة. بالمكان المسمى واد العطشان على الطريق الوطني رقم 101 المكان تابع إقليميا لبلدية شعبة اللحم. “شطر الطريق الرابط بين بلديتي عين تموشنادت والشنتوف”.

الضحية عثر عليه متوفي يبلغ من العمر حوالي 21 سنة من ولاية سيدي بلعباس. وجد معلقا من العنق بواسطة شريط بلاستيكي على شجرة صفصاف وسيارته من نوع Berlingo تحمل ترقيم الولاية 22 متوقفة على الطريق.

الإجراءات جارية من طرف المصالح المختصة للتعرف على هوية الضحية.