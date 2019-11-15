عين تموشنت: العثور على فتاة مشنوقة بحي 100 مسكن

أخبار الجزائر
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عين تموشنت: العثور على فتاة مشنوقة بحي 100 مسكن
بقلم كمال بوعزة عبيد

تم العثور اليوم على فتاة مشنوقة بحبل بلاستيكي ملفوف حول رقبتها داخل منزلها العائلي بحي 100 مسكن في عين تموشنت.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الضحية الضحية (ص.ع) البالغة من العمر 16 سنة و تلميدة بالطور الثانوي وجدت ملقاة على الارض بشرفة المنزل.

وتعتبر هذه الحاثة المسجلة هي الخامسة من نوعها في ظرف شهر بعد العثور على طالبين جامعيين احدهما من عاصمة الولاية والثاني من المالح.

كما تم تسجيل في نفس الشهر  حالة أخرى لشاب من بني صاف. فيما سجلت هدا الأسبوع حالة انتحار لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=727021

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