عين تموشنت … المدير الولائي السابق لاملاك الدولة امام القضاء اليوم

من المرتقب ان يمتثل اليوم الخميس امام المحكمة الابتدائية عين تموشنت “المدير الولائي السابق لاملاك العمومية .

والذي تم توقيفه من منصبه منذ نهاية شهر جانفي الفارط بعد احالته للتحقيق ووضعه تحت الرقابة القضائية من اجل المتابعة القضائية في تهم تتعلق بقضايا مشبوهة.

خاصة بصفقة الانابيب الفولادية على مئات الكيلومترات و بمبالغ ضخمة، حيث ينتظر النظر في قضيته بمحكمة عين تموشنت اليوم رفقة العشرات من الاطراف.

من بينهم المدير الولائي الحالي للموارد المائية و ذلك عقب تاجيل محاكمته التي كانت مبرمجة يوم 25 افريل الماضي.