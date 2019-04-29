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عين تموشنت: المنظمة الولائية للمجاهدين تدعو إلى سحب الثقة من رئيسها

أخبار الجزائر
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عين تموشنت: المنظمة الولائية للمجاهدين تدعو إلى سحب الثقة من رئيسها
بقلم كمال بوعزة

دعا بيان صادر عن المنظمة الولائية للمجاهدين بعين تموشنت، أرفق بإمضاءات عدد من القسمات والنواحي، مُوجه للأمين العام

لدى الأمانة الوطنية للمجاهدين “السعيد عبادو”، بهدف سحب الثقة من الأمين الولائي، الذي لم يعد قادرا حسب ذات البيان

الذي تحصل عليه موقع “النهار أونلاين” على نسخة منه، على تسيير المكتب الولائي للمنظمة.

وحمل التقرير الذي حمل عنوان”تصرفات الأمين الولائي للمجاهدين”، والممضي باسم مسؤول التنظيم، اتهامات خطيرة للأمين الولائي الطاعن في السن حسبهم،

حيث أشاروا إلى تدهور حالته الصحية، والعقلية التي أدت إلى تفوهه بالكلام النابي، بحضور والي ولاية عين تموشنت،

الأمر الذي لطّخ حسب ذات البيان دائما، سمعة مجاهدي الولاية، كما أضاف البيان بأن “الأمر هذا جعل الجمعية العامة

تقرر غلق المنظمة الولائية للمجاهدين بعين تموشنت، إلى حين الفصل في المشكل نهائيا وإيجاد حلول للوضع”.


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