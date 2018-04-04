عين تموشنت: “النهار” تزور أقارب العائلة المختطفة في ليبيا

تنقل تلفزيون النهار إلى منزل أخ السيدة “خديجة” المختطفة في ليبيا رفقة ابنيها الاثنين،

حيث عبر أقارب الضحية عن قلقهم إزاء وضعية العائلة المتواجدة في ليبيا، التي اختطفت من طرف ميليشيات ليبية اقتحمت منزل العائلة.

حيث أكد كل من أخاها رشيد وكذا ابن اختها عمر في تصريح خصا به قناة “النهار” أن السيدة خديجة تم القبض عليها عقب مغادرتها أرض الوطن وعودتها لليبيا قبل شهرين من الآن أين زارت جل عائلتها بولاية عين تموشنت.

هذا وأشار المتحدثون أن المليشيات أخلت سبيل ابنيها الاثنين في حين يتواصل حجز أمهما هناك.