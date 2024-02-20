عين تموشنت.. امن بني صاف يحجز 1440 قرص مهلوس ويوقف 3 اشخاص

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية (BMPJ) ببني صاف التابعة لأمن ولاية عين تموشنت من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في الحيازة وتخزين ونقل المؤثرات العقلية قصد الترويج.

العملية التي قامت بها عناصر المصلحة، والتي جاءت بعد العمل الإستعلاماتي الجيد لأفواج البحث و التحري والتحريات الميدانية، والتي مكنت من تحديد هوية ومكان النشاط الإجرامي لأفراد الشبكة.

وأسفرت العملية على حجز 1440 قرص مهلوس من نوع بريقابلين 300 مغ وتوقيف 3 أشخاص تورطا في القضية.

بالإضافة مركبة سياحية من نوع “هيونداي أتوس” كانت تستغل من طرف أفراد الشبكة الإجرامية في نقل السموم.

المشتبه فيهم وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية.