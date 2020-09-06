عين تموشنت: انتحار شخصين واستخراج جثة آخر انهار عليه جرف ترابي

تدخلت مصالح الحماية المدنية، من أجل عملية استخراج جثة شخص انهار عليه جرف ترابي بشاطئ صغير غير محروس المسمى الروج.

وحسب الخبر الوارد بإذاعة عين تموشنت، فإن الضحية يبلغ 51 سنة تحت عمق ترابي يقدر بـ 5 امتار.

وقد تم نقل جثة الشخص المتوفي، من طرف مصالح الحماية المدنية، الى مصلحة حفظ الجثث بولاية عين تموشنت.

من جانب آخر، سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين تموشنت، حالتي انتحار الاولى لعشريني والثانية خمسيني.

وقد تم تسجيل حالة الانتحار الاولى على مستوى قرية تادماية بلدية ولهاصة لشخص يبلغ من العمر 26 سنة.

أما حالة الانتحار الثانية، فقد تم تسجيلها لكهل من من بلدية واد برقش، يبلغ من العمر 51 سنة.