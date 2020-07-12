عين تموشنت.. انتشال جثة غريق باحد الشواطئ الصخرية بالمنطقة المسماة “الانجليز”

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية عين تموشنت اليوم الأحد وفاة غريق يبلغ من العمر 38 سنة.

حيث تمكنت عناصر الحماية المدنية لوحدة بني صاف بولاية عين تموشنت من انتشال جثة غريق قضى بأحد الشواطئ الصخرية المسماة “الانجليز” المحاذية لقرية “الجوابرة” ببلدية سيدي الصافي بعد تدخلها على جناح السرعة فور فقدان الضحية.

و ابرز المصدر أن جثة الضحية المنحدر من قرية عين الاربعاء (بلدية بني صاف) انتشلت بصعوبة من طرف أعوان الحماية المدنية بواسطة قارب نصف مطاطي نظرا لاضطراب حالة البحر قبل أن يتم إجلاؤها من طرف ذات العناصر إلى مستشفى بني صاف بولاية عين تموشنت.

و تعد حالة الوفاة هذه الخامسة من نوعها المسجلة على مستوى سواحل ولاية عين تموشنت في ظرف اقل من شهر و نصف بعد تسجيل حالات غرق بعدد من شواطئ الولاية.