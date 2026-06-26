عين تموشنت.. انتشال جثة غريق بشاطئ بوزجار

لقي رجل يبلغ من العمر 49 سنة، ينحدر من ولاية سيدي بلعباس، مصرعه غرقًا مساء اليوم الجمعة، بعد أن جرفته مياه البحر بمنطقة صخرية خطيرة وممنوعة للسباحة تقع بالجهة الشرقية لشاطئ بوزجار 2، على مستوى الموقع المعروف بمحطة تحلية مياه البحر سابقًا.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت وحدة القطاع ببوزجار على الساعة الخامسة مساءً، إثر تلقيها بلاغًا يفيد بوجود شخص غريق في المنطقة الصخرية غير المحروسة. وبعد تسخير الوسائل اللازمة، تمكن أعوان الحماية المدنية من انتشال الضحية، إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن حالة البحر كانت مضطربة، مع رفع الراية البرتقالية التي تستوجب توخي الحيطة والحذر، خاصة في المناطق الصخرية والتيارات البحرية الخطيرة.