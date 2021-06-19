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عين تموشنت: انتشال جثة غريق بشاطئ تارقة
شاطئ تارقة
تم مساء أمس الجمعة، في ولاية عين تموشنت،
انتشال جثة غريق من طرف الحماية المدنية ب شاطئ تارقة. يبلغ من العمر حوالي 18 سنة، ينحدر من بلدية تانيرة بولاية سيدي بلعباس.
وأفاد الخبر الذي أوردته إذاعة
عين تموشنت، أن هذا الغريق يعد الثاني عبر شواطئ الولاية قبل فتح موسم الإصطياف. وقد حذرت مصالح الحماية المدنية في عديد البيانات من السباحة قبل انطلاق موسم الاصطياف. لأن الشواطئ لا تزال غير محروسة.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1011168
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