عين تموشنت.. انتشال جثة غريق في البحر

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من انتشال جثة غريق في البحر بولاية عين تموشنت، بالمنطقة الصخرية الجهة الغربية ببلدية سيدي بن عدة.

وأوضحت ذات المصالح أنه تم انتشال جثة الغريق اليوم على الساعة 06سا15د بالمنطقة الصخرية الجهة الغربية. ببلدية سيدي بن عدة دائرة عين تيموشنت.

مشيرة أن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 18 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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