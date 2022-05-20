عين تموشنت..انتشال جثتي غريقين بشاطئي بوزجار 02 وساسل

انتشلت عناصر الحماية المدنية في ولاية عين تموشنت ممثلة في فرق الغطس، اليوم الجمعة، جثة شابين توفيا غرقا.

وجاء التدخل الأول على الساعة 12.40سا بشاطىء بوزجار 02، حيث يبلغ الغريق حوالي 25سنة وهو متوفي مجهول الهوية (جنس ذكر) تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث.

كما تم أيضا التدخل على مستوى شاطىء ساسل على الساعة 18.38سا من طرف الوحدة الثانوية لحاسي الغلة من أجل نقل شاب تم إنقاذه من طرف مواطنين وإخراجه من عرض البحر بعد غرقه.

حيث تمت تقديم له الاسعافات الاولية من طرف فرقة الاسعاف وبعد تشخيص طبيب الاستعجالات اتضح أن الضحية متوفي، حيث يبلغ العمر 18سنة من بلدية حمام بوحجر.

كما انطلقت عملية البحث عنمفقود بعد انذار على الساعة 16.00سا بشاطىء رشقون 02 عن شخص من جنس ذكر ، أين لا تزال عملية البحث متواصلة.

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