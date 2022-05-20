عين تموشنت..انتشال جثتي غريقين بشاطئي بوزجار 02 وساسل
انتشلت عناصر الحماية المدنية في ولاية عين تموشنت ممثلة في فرق الغطس، اليوم الجمعة، جثة شابين توفيا غرقا.
وجاء التدخل الأول على الساعة 12.40سا بشاطىء بوزجار 02، حيث يبلغ الغريق حوالي 25سنة وهو متوفي مجهول الهوية (جنس ذكر) تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث.
كما تم أيضا التدخل على مستوى شاطىء ساسل على الساعة 18.38سا من طرف الوحدة الثانوية لحاسي الغلة من أجل نقل شاب تم إنقاذه من طرف مواطنين وإخراجه من عرض البحر بعد غرقه.
حيث تمت تقديم له الاسعافات الاولية من طرف فرقة الاسعاف وبعد تشخيص طبيب الاستعجالات اتضح أن الضحية متوفي، حيث يبلغ العمر 18سنة من بلدية حمام بوحجر.
كما انطلقت عملية البحث عنمفقود بعد انذار على الساعة 16.00سا بشاطىء رشقون 02 عن شخص من جنس ذكر ، أين لا تزال عملية البحث متواصلة.
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تمكنت عناصر أمن دائرة المالح التابعة لأمن ولاية عين تموشنت. من تفكيك شبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية كانت تنشط على مستوى إقليم الولاية.
و حسب مصادر “النهار أونلاين” فإن العملية مكّنت من توقيف 4 أشخاص كانوا يقومون بسرقة الكوابل النحاسية من الأعمدة الكهربائية. لتتقدم مصالح سونلغاز بشكوى رسمية باشرت من خلالها المصالح الأمنية لدائرة المالح تحرياتها.
كما أسفرت التحريات و في ظرف وجيز عن توقيف الفاعلين. مع ضبط كمية من الكوابل النحاسية كانت بحوزتهم. لتقوم عناصر الشرطة بإنجاز ملفات قضائية ضد الموقوفين و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.
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عين تموشنت: توقيف عصابة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية
كما تمكنت مصالح أمن دائرة حمام بوحجر بولاية عين تموشنت، من توقيف عصابة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.
وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم حجز مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية.
تيارت..درك السبعين يفكك شبكة لسرقة الكوابل النحاسية الكهربائية
كما فككت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالسبعين في ولاية تيارت، شبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية الكهربائية.
وتتكون هذه الشبكة من 5 افراد كانوا محل 3شكاوي سابقة لأجل سرقات مماثلة. وبعد التحري والترصد تم إحباط قيامهم بعملية سرقة مكنت من حجز 60 كغ من الكوابل.
بالإضافة كذلك الى أدوات تستعمل لغرض التخريب والسرقة، مع وسيلة النقل. ليتم تقديم الموقوفون أمام الجهات القضائية المختص. حيث تم إيداع 4 منهم مؤسسة إعادة التربية بتسمسيلت، فيما تم وضع شخص تحت الرقابة القضائية.