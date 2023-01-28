عين تموشنت.. انقاذ رضيعة تعرضت للاختناق بسيدي بن عدة

تدخلت وتمكنت نجدات وحدة القطاع سيدي بن عدة من إنقاذ رضيعة تبلغ من العمر 8 أشهر تعرضت للاختناق بسبب استنشاقها لمونوكسيد الكربون المنبعث من موقد تقليدي “مجمر” كانت تستعمله العائلة لغرض التسخين بمزرعة معروف الحاج رقم 02 بلدية سيدي بن عدة دائرة عين تموشنت.

الضحية قدمت لها الاسعافات الأولية في عين المكان من قبل الفرقة المتدخلة، حيث استقرت حالتها بعد أن كانت فاقدة للوعي وتم تحويلها إلى مصلحة الاستعجالات من طرف ذات العناصر.