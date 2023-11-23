عين تموشنت.. انقاذ صياد سقط من علو 7 امتار بشاطئ صخري

تمكنت عناصر الحماية المدنية، ممثلة في وحدة القطاع حاسي الغلة ،عشية اليوم، من انقاد شخص سقط من ارتفاع 7 أمتار بمنطقة صخرية مطلة على البحر على بعد 800م من شاطئ ساسل بولاية عين تموشنت.

وحسب مصادر “النهار”، فإن الضحية البالغ من العمر 67 سنة والمنحدر من ولاية سيدي بلعباس كان يصطاد السمك.

ليتم نقله الى مركز الاستعجالات من طرف ذات العناصر بعد تقديم له الاسعافات الأولية.

واشارت ذات المصادر، أن الضحية له جروح خفيفة على مستوى الرأس وفي حالة برودة شديدة اثر سقوطه بالبحر.