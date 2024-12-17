عين تموشنت.. انقاذ عائلة من الموت اختناقا بالغاز

تمكن مسعفو الحماية المدنية لولاية عين تموشنت، ممثلة في الوحدة الثانوية حمام بوحجر من إنقاذ 03 أفراد من عائلة واحدة لهم ضيق في التنفس.

وأوضحت مصالح الحماية، أن الأشخاص الثلاثة كانوا داخل غرفة بمسكن فردي بشارع بوغالم عبد القادر ببلدية حمام بوحجر.

مشيرة أنه بعد عملية التعرف والمعاينة تبين أن العائلة كانت تستعمل موقد تقليدي (مجمر) لغرض التدفئة داخل الغرفة. تم إخماده و إخراجه من المسكن. فيما تم تقديم الاسعافات الأولية للضحايا الذين تتراوح اعمارهم من 11 الى 53 سنة، واجلائهم إلى مركز الإستعجالات بحمام بوحجر( حالتهم مستقرة).

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