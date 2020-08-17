عين تموشنت.. انقاذ 13 شخصا بينهم طفل من الغرق

تمكن عناصر الحماية المدنية من انقاد 13 شخصا كانوا قد شارفوا على الغرق بشاطئ تارقة بعين تموشنت.

واوضح بيان عن خلية الاعلام لمديرية الحماية المدنية بعين تموشنت ان حراس الشواطئ بشاطئ تارقة انقدوا 13 شخصا دفعة واحدة من بينهم طفل يبلغ من العمر 13 سنة يعاني من حالة ضيق تنفس أثناء مزاولته السباحة بذات الشاطئ.

في حين حاول البقية من الغرقى تقديم المساعدة له و انقاذه غير انهم لم يتمكنوا من العودة بعد ان اصيبوا بتعب و اعياء شديدين. قبل أن يتم انتشالهم و اعادتهم للشاطئ و القيام باسعافات اولية لهم.

يذكر ان حالة البحر عرفت اضطرابا شديدا خلال اليومين الخيرين شهدت على اثره شواطئ عين تموشنت انقاد عدد من الغرقى من طرف حراس الشواطئ.