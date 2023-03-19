عين تموشنت ..ايداع 6 أشخاص ضمن شبكة لسرقة المركبات الحبس المؤقت

اوقفت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي الغلة التابعة للكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بالعامرية 6 أشخاص، ضمن شبكة مختصة في سرقة المركبات (السيارات النفعية و الشاحنات).

ليتم لاحقا ايداع الموقوفين ضمن هذه الشبكة، الحبس المؤقت بقرار صادر عن محكمة العامرية.

هذا وينحدر المشتبه بهم من بلدية بني حواء بولاية الشلف.

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