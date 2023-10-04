عين تموشنت: بتحريض من زوج والدته .. الدرك يوقف تلميذ في الطور المتوسط يقوم بترويج الأقراص المهلوسة

تمكنت عناصر الدرك الوطني بعين تموشنت من توقيف قاصر يقوم بالترويج للأقراص المهلوسة.

حيث جاءت العملية بناءا على معلومات واردة إلى أفراد فرقة الأمن و التحري ببوزجار مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل أقراص مهلوسة.

وعلى الفور تم تشكيل دورية إلى عين المكان بالضبط بطريق الخرجة الشمالية لبلدية العامرية، أين تم توقيف قاصر طالب في الطور المتوسط، كان على متن دراجة نارية من نوع “بيجو 103”.

وبعد تفتيشه تم ضبط بحوزته كيس بلاستيكي به 300 قرص مهلوس من نوع بريقابالين. ليتم مباشرة توقيف المعني واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق معه. حيث تبين أن دافع الجريمة. هو الضغط من زوج والدته الذي يقوم في غالب الأحيان بتحريضه على فساد الأخلاق ونقل المؤثرات العقلية من وإلى أماكن مختلفة وانه في حال رفضه يتعرض لمعاملة قاسية من طرف هذا الأخير. هذا ولا تزال التحريات متواصلة من طرف ذات العناصر قصد توقيف المشتبه فيه الذي لا يزال في حالة فرار.