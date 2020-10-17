عين تموشنت: برمجة 30 قضية جنائية خلال الدورة الجنائية الإبتدائية الثانية

تنطلق غدا الأحد، الدورة الجنائية الإبتدائية الثانية بمجلس قضاء عين تموشنت ببرمجة 30 قضية للمحاكمة.

حيث يتابع في هذه الدورة التي تتواصل إلى غاية الرابع من شهر نوفمبر المقبل، 86 متهما محالا على محكمة الجنايات الإبتدائية من ضمنهم 46 متهما موقوفا و37 آخرا غير موقوف و3 متهمين في حالة فرار.

وتشهد هذه الدورة الدورة 6 قضايا متعلقة بالقتل العمدي و4 قضايا خاصة بالتزوير و4 قضايا أخرى مرتبطة بجناية تكوين جمعية أشرار و السرقات.

و4 قضايا مماثلة تخص دمج العقوبات إضافة إلى 3 قضايا للضرب والجرح العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة.

كما ستحكم هذه الدورة الجنائية في قضيتين لمحاولة القتل العمدي و قضيتين أخريتين تتعلقان بالآداب العامة وضد الأسرة.

وقضيتي مخدرات إضافة إلى 3 قضايا تخص حريق عمدي و تعريض طفل للخطر و إختطاف شخص بدون أمر من السلطات.