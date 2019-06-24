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عين تموشنت: بعد بث “النهار” لقصة “الطفل المتسول”..ترحيل عائلة “يوسف”

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عين تموشنت: بعد بث “النهار” لقصة “الطفل المتسول”..ترحيل عائلة “يوسف”
بقلم كمال بوعزة

عادت كاميرا تلفزيون النهار من جديد الى مدينة حمام بوحجر لتنقل مشاهد جميلة و سارة بعد ان تم ترحيل العائلة الى سكن جديد لائق بوسط مدينة حمام بوحجر عقب بث تلفزيون النهار للحالة.

وكانت كاميرا النهار  قد نقلت قصة طفل متسول، بشوارع حمام بوحجر بولاية عين تموشنت، و رافقته إلى الشبه المنزل الذي يعيش فيه رفقة عائلته في وضعية اقل ما يقال عنها انها ماساوية باحد المناطق النائية التي تبعد عن مدينة حمام بوحجر بعض الكيلومترات.

و تعاطف مع الحالة الملايين من الجزائريين الذين سعوا الى مساعدة العائلة كل بما جادت به نفسه،

هذا ويذكر ان الطفل يوسف كان قد عاد الى مقاعد الدراسة مباشرة بعد عرض تقرير حول حالته.


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