عين تموشنت: تجميد نشاط المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني صاف

أصدر والي ولاية عين تموشنت امحمد مومن قرارا يقضي بحلول سلطة الوالي محل أعضاء المجلس الشعبي البلدي لثاني اكبر بلديات الولاية و يتعلق الامر ببلدية بني صاف وهذا نظرا للإنسداد الحاصل بين الأعضاء البالغ عددهم 19.

وحسب مصادر قناة النهار فقد تقرر أن يحُل والي ولاية عين تموشنت محل أعضاء ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبني صاف طبقا لأحكام المادة 11. 10 من قانون البلدية.

وأرجع المصدر ذاته ان القرار إلى الإنسداد الحاصل بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي منذ مدة.

وأوضحت مصالح المجلس البلدي أنه تم تكليف الامين العام لبلدية بني صاف بتسيير الشؤون الإدارية والمالية.