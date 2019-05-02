عين تموشنت : تحقيقات أمنية في قضايا فساد تشمل إطارات سامية ورجال أعمال

أفادت مصادر مطلعة أن تحقيقات أمنية باشرتها الجهات المختصة بشأن عدد من رجال الأعمال وإطارات سامية في قضايا فساد بولاية عين تموشنت.

وإستفادتهم من ضرع البقرة الحلوب بقروض بنكية و مساحات عقارية قدمت لهم بسعر مرجعي.

وذكرت نفس المصادر أن تحقيقات معمقة أكدت إستفادة نجل جنرال سابق و إعلامي محسوب على الوالي المخلوع لولاية عين تموشنت.

إضافة إلى نجلي والي حالي لا يزال في منصبه بولاية شرقية من أراضي فلاحية بمناطق مميزة بغير وجه حق خصوصا وأن جلهم لا صلة له بالقطاع الزراعي.

وما وصلت إليه هذه التحقيقات التي لن تستثني بعض المدراء التنفيذيين أن المستفيدين تحصلوا على قروض خيالية و القصية في المتابعة.