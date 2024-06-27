عين تموشنت: تحويل 38 عاملا بمصنع القفازات إلى الإستعجالات

شهدت مصلحة إستعجالات أحمد مدغري بعاصمة الولاية عين تموشنت. تحويل 38 عاملا بمصنع للقفازات بمنطقة النشاطات الصناعية لعين تموشنت.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، تتراوح أعمار الضحايا ما بين 24 سنة و 48 سنة منهم 36 امرأة و رجل. بعد تعرضهم لحالات اختناق و صدمة. أين تم التكفل بهم من طرف الطواقم الطبية للاستعجالات و تقديم لهم الرعاية الطبية اللازمة قبل تسريحهم في حالة مستقرة و دون تسجيل أي إصابات خطيرة.

هذا و فتحت الجهات المعنية تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية للإختناق.