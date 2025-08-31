عين تموشنت تستفيد من 9 مخازن لتخزين الحبوب

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، عن إستفادة ولاية عين تموشنت من 9 مشاريع لإنشاء مخازن جوارية لتخزين الحبوب.

ووقف الوزير، خلال زيارته للولاية، اليوم الأحد، عند بعض الملفات والمشاريع الهامة على غرار تقدم أشغال بالنسبة للمخازن الجوارية لتخزين الحبوب. حيث استفادت ولاية عين تموشنت من 9 مخازن.

و ألح الوزير على ضرورة استكمال هذه المشاريع في أقرب الآجال نظرا للطابع الاستراتيجي الذي تكتسيه. حيث ستخصص لتخزين المحاصيل الكبرى لاسيما الحبوب والبذور الزيتية وغيرها.

هذا واستهل الوزير، زيارة العمل والتفقد، بمتابعة عرض شامل حول قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالولاية قدمه المدراء الولائيون.

وبالنسبة لشعبة الحليب، اطلع الوزير على النتائج المحققة فيما يخص إنتاج الحليب منزوع الدسم جزئيا بإدماج الحليب الطازج المحلي.

وأعطى توجيهات للوقوف على انجاح هذا الجهاز الذي يهدف إلى تشجيع الانتاج الوطني والمربين. وتقليص فاتورة استيراد الحليب المجفف، إضافة إلى تنمية القطيع الوطني من أبقار الحلوب.

وفيما يخص ملف العقار الفلاحي، ألح الوزير على ضرورة استكمال عملية تسوية وتطهير العقار. حسب المنشور الوزاري المشترك الذي صدر أول جوان 2025 تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية. لما لهذه العملية من أهمية بالنسبة لتشجيع الاستثمار و رفع الانتاج.

كما أعطى توجيهات لإطارات القطاع لحث الفلاحين على الانخراط في الجهاز الخاص بإنشاء غرف التبريد صغيرة ومتوسطة الحجم. لتعزيز قدرات التخزين و حماية مداخيل المنتجين.

شرفة يُشدد على تحسين ظروف عمل مهنيي الصيد البحري

وفيما يتعلق بمجال الصيد البحري وتربية المائيات، اطلع الوزير على قدرات الولاية في هذا المجال.

وأكد على أن مهنيي الصيد البحري هم في صدارة أولويات القطاع. مشدداً على مرافقتهم ميدانياً، وتحسين ظروف عملهم. وتعزيز التنظيمات المهنية بما يضمن تطوير الثروة السمكية والرفع من المردود.

وتُعد ولاية عين تموشنت من الولايات الرائدة في مجال الصيد البحري، حيث تحتل المرتبة الثانية وطنياً في الإنتاج. بفضل مؤهلاتها البحرية وهياكلها الأساسية التي تضم ميناءين للصيد البحري وملجأ صيد.

كما ذكر الوزير بالأهمية التي تكتسيها تربية المائيات لاسيما سمك البلطي الأحمر. وحث الفاعلين على بذل المزيد من الجهود لرفع الانتاج في هذا المجال والاستفادة من التحفيزات المقدمة من طرف الدولة.