عين تموشنت تسجل إرتفاعا في عدد قضايا الجرائم المعلوماتية خلال سنة 2019

سجلت مصالح أمن ولاية عين تموشنت 58 قضية تتعلق بالجرائم المعلوماتية خلال سنة 2019 عولجت منها 42 قضية بنسبة انجاز بلغت 72.41 بالمائة.

وحسبما أفادت به مديرية الأمن الولائي لذات الولاية فإن من ضمن القضايا المعالجة أربع منها سجلت ضد مجهول.

أضاف بيان ذات المصالح فقد تورط 43 شخصا في مختلف القضايا المعالجة، من بينهم 42 من صنف ذكور و أنثى واحدة.

لتسجل بذلك ذات المصالح ارتفاعا في عدد قضايا الجرائم المعلوماتية مقارنة بسنة 2018 التي عرفت انجاز 26 قضية من ضمن 33 قضية مسجلة.

ورصدت فيها قضية واحدة ضد مجهول و تورط في مختلف هاته القضايا 38 شخصا من بينهم 34 من صنف ذكور و3 إناث بالإضافة إلى قاصر.