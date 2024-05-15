عين تموشنت.. تسجيل اول حالة وفاة غرقا بشاطئ الهلال

تدخلت مصالح الحماية المدنية، عشية اليوم، في حدود الساعة الخامسة على الساعة بشاطئ الهلال بلدية سيدي الصافي من اجل نقل طفل غريق بالمنطقة الصخرية غرب شاطئ الهلال مع العلم ان حالة البحر هائج.

ليتم انقاذه من طرف احد غطاسي الحماية المدنية كان متواجد بالشاطئ، كما تم تقديم الاسعافات الأولية له مع نقله إلى مركز الاستعجالات الطبية.

وبعد معاينته من طرف طبيب الاستعجالات تبين بانه متوفي، هذا ويبلغ الطفل من العمر 14 سنة ويقطن ببلدية سيدي بن عدة.