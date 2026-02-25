عين تموشنت.. تسمم عائلة من 4 أفراد بالغاز

أصيب 4 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء المنصب على مستوى المطبخ، بالمكان المسمى مزرعة عبد الصادق احمد، ببلدية المالح بولاية عين تموشنت.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل إسعاف عائلة تعرضت للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء المنصب على مستوى المطبخ، بالمكان المسمى مزرعة عبد الصادق احمد، بلدية ودائرة المالح.

حيث خلف الحادث تسمم 04 أفراد من عائلة واحدة، تتراوح أعمارهم بين 07 و 32 سنة لهم ضيق في التنفس. وغثيان تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

