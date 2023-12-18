عين تموشنت.. تسمم 4 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون ببوزجار

تدخلت مصالح الحماية المدنية في عين تموشنت، اليوم الإثنين، من اجل حادث تسمم بالغاز ببلدية بوزجار.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت عناصرها على الساعة 20سا55د من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي شاطئ بوزجار، بلدية بوزجار بدائرة العامرية.

وخلف الحادث حسب ذات البيان، تسمم 4 أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم ما بين سنة واحدة و 37 سنة تم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي .