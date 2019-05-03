عين تموشنت.. تفكيك شبكة ترويج المؤثرات العقلية وحجز 1000 قرص مهلوس

فككت عناصر الدرك الوطني في عين تموشنت شبكة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية وحجز 1000 قرص مهلوس وسيارتين بوثائق مزورة.

وتمت العملية بناء على معلومات أولية تفيد بنشاط مشبوه لعدد من الأشخاص عبر بلديات شعبة اللحم وسيدي بن عدة و حمام بوحجر وبني صاف و عين تموشنت.

حيث أفضت عملية المتابعة و الترصد بالإيقاع بأحد المشتبه فيهم متلبسا بالترويج للمؤثرات العقلية.

وأفضت التحقيقات الميدانية إلى توقيف 3 أشخاص آخرين متورطين في القضية وحجز 1000 قرص مهلوس وسيارتين بوثائق مزورة كانت تستعملهما ذات الشبكة قي نشاطها الإجرامي.