عين تموشنت.. تفكيك شبكة دولية وحجز أزيد من 1 كلغ “كوكايين” و7 كلغ “كيف”

نجح أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتامزورة (عين تموشنت)، في وضع حد لنشاط جماعة إجرامية دولية متكونة من 4 أشخاص.

وحسب بيان مصالح قيادة الدرك الوطني، فإن الشبكة الإجرامية الدولية مختصة في ترويج المخدرات الصلبة والمهلوسات،حيث تم على إثر هذه العملية حجز أزيد من 1 كلغ من الكوكايين و7 كلغ من الكيف المعالج وأكثر من 14 ألف قرص مهلوس.

وأوضح بيان ذات الهيئة النظامية، أنه “في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها, تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتامزورة من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية دولية متكونة من 4 أشخاص, مشتبه فيهم, تتراوح أعمارهم ما بين 36 و57 سنة, مختصة في ترويج المخدرات الصلبة والمهلوسات”.

و كما قادمة من ولاية وهران متوجهة نحو بلدية تامزورة, وبعد اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة تم تفتيش المركبة تفتيشا أمنيا دقيقا, ليتم بواسطة الثنائي السينوتقني حجز 1,035 كلغ من مادة الكوكايين, 14,591 قرص مهلوس نوع إكستازي, 7 كلغ من الكيف المعالج, مبلغ مالي يقدر ب87 مليون سنتيم وسلاح أبيض من الصنف السادس, إلى جانب 4 هواتف نقالة”.

و أشار البيان إلى أنه فور “الانتهاء من التحقيق, سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة”.