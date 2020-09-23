عين تموشنت: تفكيك شبكة لتخزين وترويج المؤثرات العقلية.. وحجز نصف مليون قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن عين تموشنت من الإطاحة بشبكة إجرامية.

وتعمل الشبكة في مجال تخزين وبيع المؤثرات العقلية، حيث تم حجز قرابة نصف مليون قرص مهلوس.

ونقلت الإذاعة الوطنية من مصدر بذات الهيئة، أن ذات العملية مكنت من حجز 11 ألف قنينية من السوائل ذات الخصائص المؤثرة عقليا.

كما تم توقيف شخصين إثنين، بناء على معلومات وردت إلى فرقة البحث والتدخل تفيد بوجود نشاط مشبوه لشبكة إجرامية.

وتنشط الشبكة في مجال تخزين وعرض وبيع المؤثرات العقلية، حيث باشرت تحرياتها التي سمحت بمداهمة مكان تخزين البضاعة.

وبموجب إذن تفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية، حيث تم حجزها ومبلغ مالي يقدر بنحو 40 مليون دينار.

وبينت التحقيقات تورط 8 أشخاص من بينهم المتهم الرئيسي المتواجد رهن الحبس بإحدى المؤسسات العقابية في قضية سابقة مماثلة.