عين تموشنت : تفكيك شبكة للمتاجرة بالمخدرات وحجز 1 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت عناصر الشرطة القضائية ببني صاف بعين تموشنت خلال هذا الأسبوع من وضع حد لجمعية أشرار متكونة من 03 ثلاثة أشخاص مختصين في المتاجرة بالمخدرات و حجز حوالي 1 كلغ و نصف من الكيف المعالج.

العملية وحسب بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة لامن ولاية عين تموشنت جاءت استغلالا لمعلومات و معطيات دقيقة تحصلت عليها ذات المصالح.

تفيد بقدوم مركبة مشبوهة إتجاه مدينة بني صاف على متنها شخصين وهم بصدد نقل كمية من المخدرات و بعد اتخاذ كامل الإجراءات اللازمة.

وو ضع خطة أمنية محكمة من خلال نصب حاجز أمني تم توقيف مركبة من نوع داسيا لوقان على متنها شخصين مشتبه فيهما.

وبعد القيام بتفتيش السيارة تم العثور بداخلها على كمية من المخدرات قدر وزها بـ 1 كلغ و 390 غ قنب هندي على شكل 14 صفيحة كانت مخبأة بإحكام.

ليتم توقيف كل من المشتبه فيه المدعو 01 “ب ع ق 39 سنة” السائق و المدعو 02 “ك ب د24 سنة”.

التحقيق مع المشتبه فيهما أفضى إلى تحديد هوية شريكهما الثالث و توقيفه، يتعلق الأمر بالمدعو 03 “ع ص و 24 سنة”

المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف بخصوص قضية نقل وحيازة المخدرات “كيف معالج”.

قصد الإتجار و الترويج مع تكوين جمعية أشرر الذي أحال الملف أمام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة.

والذي أمر بدوره بإيداعهم الحبس المؤقت مع حجز المركبة.