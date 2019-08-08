عين تموشنت: تفكيك شبكة مختصة في تنظيم الرحلات السرية عبر البحر

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين تموشنت من تفكيك شبكة منظمة مختصة في تنظيم الرحلات الغير الشرعية عبر الضفة الأخرى.

متكونة من ثلاث أشخاص و ذلك على اثر التحقيقات التي باشرتها ذات المصالح بعد إحباط عملية للهجرة السرية.

وتوقيف 10 حراقة كانوا بصدد الإقلاع نحو الضفة الأخرى عبر البحر.

هذا وتم تقديم اثنين من عناصر الشبكة إلى الجهات القضائية أين تم إدانتهم ب 18 شهرا نافذة وغرامة مالية قدرها 05 ملايين سنتيم لكل واحد منهما.

فيما قضت المحكمة ب 02 شجنا غير نافذة و غرامة مالية قدرها 02 ملايين سنتيم في حق كل واحد من الحراقة العشرة الموقوفين.