عين تموشنت.. تفكيك شبكة مختصة في تهريب المخدرات وحجز أزيد من 8 كلغ من الكيف المعالج

فككت عناصر فرقة تهريب المخدرات التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية عين تموشنت، شبكة إجرامية مختصة في تهريب المخدرات متكونة من خمسة أشخاص.

العملية نفذتها ذات العناصر على إثر استغلال لمعلومات واردة تفيد بالنشاط المشبوه لعناصر الشبكة المختصة في تهريب المخدرات انطلاقا من الشريط الحدودي لولاية تلمسان مرورا بدائرة بني صاف بولاية عين تموشنت وصولا إلى غاية ولاية بجاية.د

وبعد تكثيف التحريات ومراقبة تحركات المشتبه فيهم وبموجب إذن بتمديد الاختصاص صادر عن محكمة سبدو، تم توقيف أحد أفرادها و هو في حالة تلبس و بحوزته 8 كلغ و700 غ من الكيف المعالج.

ليتواصل التحقيق بعد ذلك أين تم تحديد هوية شركائه الأربعة الذين تم توقيفهم على متن مركبة سياحية من نوع “كليو” بموجب إذن بتمديد الاختصاص صادر عن محكمة سيق.

وتم تقديم المشتبه فيهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بني بتهمة الحيازة و المتاجرة بالمخدرات.