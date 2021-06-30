عين تموشنت: تفكيك شبكة وطنية مختصة في المتاجرة بالمخدرات

تمكنت عناصر فرقة مكافحة تهريب المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت. من تفكيك شبكة وطنية مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

وتنشط الشبكة إنطلاقا من الشريط الحدودي الغربي للبلاد مرورا بولاية عين تموشنت، بإتجاه ولايات الوطن. أين اسفرت العملية بعد إستصدار عدة أودونات بالتفتيش وتمديد الإختصاص. تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف من توقيف ثلاثة أفراد من عناصر الشبكة. وحجز كمية من المخدرات قنب هندي مقدرة بحوالي 46 كغ.

إضافة إلى مركبتين سياحيتين من نوع رونو سينيك وسامبول كانتا تستعملان في عملية التهريب. ويتعلق الأمر بالمدعو 01 ا ب 33 سنة ، المدعو 02/ ر م 26 سنة و المدعو03/ب ع 25 سنة. وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف وبعد إجراءات المثول الفوري صدر في حقهم أمر إيداع.