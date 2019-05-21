عين تموشنت : تفكيك شبكة وطنية مختصة في المتاجرة بالمخدرات وحجز 70 كلغ من الكيف

تمكنت عناصرفرقة مكافحة تهريب المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعين تموشنت خلال هذا الأسبوع من تفكيك شبكة وطنية مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

الشبكة متكونة من 03 أشخاص مع حجز 70 كلغ من المخدرات كيف معالج.

العملية جاءت استغلالا لمعلومات و معطيات دقيقة ، تفيد بوجود شبكة وطنية مختصة في المتاجرة بالمخدرات تنشط إنطلاقا من الشريط الحدودي بولاية تلمسان.

مرورا بولاية عين تموشنت إتجاه الولايات المجاورة ، و بعد مراقبة تحركات أفرادها تم وضع خطة أمنية محكمة.

أسفرت عن توقيفهم و هم بصدد تسلم كمية المخدرات التي كانت مخبأة بإحكام داخل مركبة من نوع فولكس فاجنcaddy .

تم حجز المركبة و مبلغ مالي مقدر ب 12 مليون سنتيم و مجموعة من الهواتف النقالة و الشرائح المستعملة في عملية التهريب لفائدة التحقيق.

ويتعلق الأمر بكل من المدعو01/ ج م 44 سنة والمدعوا 02/ ب أ 37 سنة، والمدعو 03 / ب ع 45 سنة.

المشتبه فيه تم تقديمهم أمام و كيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف والذي أحال القضية أمام قاضي التحقيق .