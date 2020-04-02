عين تموشنت: تفكيك شبكة وطنية مختصة في ترويج المهلوسات

تمكن عناصر الشرطة القضائية بعين تموشنت، من تفكيك شبكة متكونة من 4 أشخاص من بينهم إمرأتان مختصة في تروّيج المهلوسات.

العملية مكنت من حجز 682 قرص مهلوس من نوع اكستازي.

تفاصيل العملية تمت إثر ورود معلومات لذات المصالح تفيد بالنشاط المشبوه لأفراد الشبكة.

أين أسفرت التحريات من توقيف 2 من أفرادها في حالة تلبس بصدد نقل كمية المهلوسات من وهران اتجاه عين تموشنت.

وعقب تفتيش منزل أحد المشتبه فيهم تم حجز كمية أخرى من المؤثرات العقلية بالإضافة إلى أسلحة بيضاء.

كما تم توقيف باقي أفراد الشبكة ويتعلق الأمر بكل من المدعو(ع ع) البالغ من العمر 29 سنة والمدعو(و أ) 36 سنة .

واما فيما يخص باقي الشببكة فيتعلق الامر بالمدعوة ( م ح) البالغة من العمر 32 سنة و كذا المدعوة (ق ر) البالغة من العمر 29 سنة .

المشتبه فيهم تم تقديمهم اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت.