عين تموشنت: تفكيك شبكة وطنية مختصة في سرقة السيّارات وتزوير الوثائق القاعدية

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية عين تموشنت من تفكيك شبكة إجرامية وطنية.

وتتكون الشبكة من خمسة أشخاص في العقدين الثالث و الرابع، مختصة في سرقة المركبات والتزوير في الملفات القاعدية.

وجاءت العملية نتيجة الإستغلال الجيد لمعلومات مفادها تكثيف عناصر الشبكة لنشاطهم عبر إقليم الولايات الغربية للوطن.

حيث تمت سرقة شاحنة من إقليم الاختصاص تم استرجاعها لاحقا، وبعد وضع خطة محكمة تم الإطاحة بإثنين من عناصرها.

وبعد توسيع دائرة التحقيق وبموجب اإذن التفتيش وتمديد الاختصاص إلى مختلف ولايات الوطن تم استرجاع المركبات والشاحنات المسروقة.

كما تم مداهمة أماكن تخزين المحركات وقطع الغيار المستعملة التي كان يوظفها عناصر الشبكة كغطاء لنشاطهم المشبوه بمدينة وهران.

ليتم عقب استكمال الإجراءات القانونية تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية.



