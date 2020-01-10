عين تموشنت: تفكيك شبكتين لتنظيم رحلات الحرڨة بإتجاه سواحل إسبانيا

العمليتان أسفرتا على توقيف 08 أشخاص بعين تموشنت

فككت مصالح الدرك الوطني بعين تموشنت شبكتين لتنظيم رحلات الهجرة الغير الشرعية بإتجاه السواحل الاسبانية.

وحسب معلومات النهاراونلاين فإن الشبكة الاولى تتكون من 3 أشخاص تم توقيف اثنان منهم فيما لا يزال ثالثهم في حالة فرا.

أين تم تقديم الموقوفين أمام المصالح القضائية لمحكمة العامرية ليصدر حكم في حقهم يقضي بثلاث سنوات حبسا نافذة.

وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم لكل واحد منهما بعد إجراءات المثول الفوري.

أما العملية الثانية تم من خلالها توقيف 5 متهمين في شبكة مختصة في تنظيم رحلات الإبحار السري.

تم عرضهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بتهمة تهريب المهاجرين خارج التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

يذكر ان مصالح درك العامرية أوقفت خلال بداية هذا الأسبوع 10 أشخاص كانوا بصدد الإبحار السري نحو السواحل الاسبانية عبر زورق نصف مطاطي.