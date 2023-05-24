عين تموشنت: تفكيك عصابة أحياء وتوقيف 9 أشخاص مع حجز أسلحة بيضاء خطيرة وكلاب

تمكنت عناصر فرقة قمع الإجرام (BRB) بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية عين تموشنت، من وضع حد لعصابة أحياء متكونة من تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 23 و38 سنة.

تورطوا في قضية إنشاء عصابة الأحياء لغرض بث الرعب وسط السكان، باستعمال أسلحة بيضاء محضورة و حيوانات مفترسة “كلاب”، مع حيازة مؤثرات عقلية ومخدرات (كيف معالج) لغرض البيع، وتحت اشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، تم تفتيش مساكن أحد المشتبه فيهم.

أين كانت النتائج إيجابية بحجز و ظبط أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع تستعمل في الإعتداءات، بندقية صيد بحرية ، 141 قرص مهلوس من مختلف الأنواع ،27 غرام من المخدرات (كيف معالج)، ثلاثة كلاب مفترسة من نوع مالينوى و الراعي الألماني.