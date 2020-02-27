عين تموشنت..تفكيك عصابة تتاجر بالمؤثرات العقلية وتهريب مواد صيدلانية غير متداولة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية لدائرة العامرية بعين تموشنت، من تفكيك شبكة دولية تتاجر بالمؤثرات العقلية وتهريب المواد الصيدلانية الغير المتداولة.

العملية مكنت من توقيف6أشخاص من بينهم سيدتان إحداهما صيدلانية تعتبران ممولتان للشبكة بالمواد،في حين يبقى الممول الرئيسي في حالة فرار.

كما تم حجز مبلغ مالي اجمالي مقدر بـ58 مليون سنتيم وكمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت اجمالا بـ2520 قرص مهلوس.

وكذا أدوية صيدلانية غير متداولة كانت موجهة للتهريب إلى دول مجاورة والتي قدرت بـ 3582 وحدة من مختلف الأنواع.

كالمساحيق وكذا الخيط الطبي المستعمل في العمليات الجراحية و292 حقنة، بالإضافة إلى سيارة كانت تستعمل في عملية التهريب.

حيث يتم المتاجرة بهاته المواد انطلاقا من مدينة وهران نحو المدينة الحدودية مغنية باتجاه دول الجوار.